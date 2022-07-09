Son dakika haberleri: Karamürsel'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberler: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen apartman sakini Burhan Köroğlu'na ambulansta tedavi uygulandı. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.??????? AA / Melih Palas - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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