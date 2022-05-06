Son dakika haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Karaman'daki bıçaklı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.İ.T, R.Y ve M.D, Ermenek Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.İ.T ve R.Y tutuklandı, M.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ermenek'e bağlı Güneyyurt beldesinde 4 Mayıs'ta, 3 kişi otomobille belde çıkışında gördükleri Barış Balcı (17) ve Barış Dikici'ye adres sormuştu. Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı ve Dikici vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış, Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, hayatını kaybetmişti.

Alkollü oldukları iddia edilen şüpheliler A.İ.T, R.Y ve M.D. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman, Balcı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title