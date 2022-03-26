Son dakika haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AA - Kemal Önder Demirkollu - Güncel
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Son dakika haberleri: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.Y. ve H.K. gözaltına alındı. Aramalarda, 5 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, Güncel, Haberler

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