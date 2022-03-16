Son dakika haberleri | Karaman'da şehit ailesiyle üç gaziye "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir şehidin ailesi ile üç gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı teslim edildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ülkenin her köşesinde şanlı bayrak göklerde dalgalanıyor, binlerce yıldır hür ve bağımsız yaşanıyor ve korkmadan geleceğe umutla bakılabiliyorsa, bunların aziz şehitler ve kahraman gazilere borçlu olunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına onlara takdim edilecek madalyaların vatan sevgisinin en yüce nişanesi olduğunu aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Hayatının tüm zorluklarına ve bu vatana el uzatmak isteyecek her türlü ihanete karşı bu milletin evlatlarına vatan sevgisini ve bu uğurda mücadele etmenin yüceliğini gösterecek önemli bir hatıradır. Bu vesileyle şehitlerimize 'Ruhlarınız şad, mekanınız cennet olsun' diyerek, gazilikle şereflenen ve daha sonra ebedi aleme intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum."

Daha sonra Işık, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'in babası Musa Demir'e, gaziler Veli İncedalcı, Ahmet Tezcan ve Serkan Aydın'a Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ını takdim etti.

Törene, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, gaziler ile davetliler katıldı.