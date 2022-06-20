Son dakika haberleri: Karaman'da oğlunu silahla yaralayan baba tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Karaman'da, çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, tutuklandı. Karaman'da, çıkan kavgada oğlunu silahla yaralayan baba, tutuklandı. Halit Ö, Alacasuluk Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oğlu Cahit Ö. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cahit Ö, babası tarafından silahla yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Halit Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Halit Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cahit Ö'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. AA / Murat Özünal - Güncel Karaman Güncel Haberler Son Dakika

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