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Son dakika haberleri! Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu

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Son dakika haberleri! Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu.

İşe gitmeyen Yeter Akar'ı (27) merak eden arkadaşları eve gitti. Hareketsiz halde bulunan Akar için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan Yeter'in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Ayrancı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adıyamanlı olan Akar'ın 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

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