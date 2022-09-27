Son dakika haberleri! Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu. Karaman'ın Ayrancı ilçesinde görev yapan kadın astsubay evinde ölü bulundu. İşe gitmeyen Yeter Akar'ı (27) merak eden arkadaşları eve gitti. Hareketsiz halde bulunan Akar için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Hayatını kaybettiği anlaşılan Yeter'in cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Ayrancı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Adıyamanlı olan Akar'ın 4 yıldır Ayrancı'da görev yaptığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çetin Karaman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Karaman'da kadın astsubay evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.