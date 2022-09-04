Son Dakika | 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasında Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Karaman'da 2 kişinin yaralandığı silahlı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta Zekeriya Kaya (67) ile Hayrettin Akdağ (58) arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada tarafların karşılaşması ve tartışması yer alıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Kaya'nın, Akdağ'ı bıçakla yaraladığı görüntüye yansıyor. Görüntüde Akdağ'ın üzerindeki tabancayla Kaya'ya birkaç kez ateş ettiği görülüyor. Kayıtlara Akdağ'ın olay yerinden uzaklaşması da yansıyor. Fenari Mahallesi 293. Sokak'ta dün karşılaşan Kaya ile Akdağ arasında küfür meselesinden tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kaya silahla, Akdağ ise bıçakla yaralanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Zekeriya Kaya Karaman Akdağ kavga Güncel Haberler Son Dakika

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