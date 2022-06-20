Son dakika haberleri! Karaismailoğlu: "81 ilimizin tamamında yatırımlar yapıyor, eserler inşa ediyoruz"
AA - Koray Kılıç - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Açılışı yapılan Baklalı Köprülü Kavşağı'nın drone görüntüleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın konuşması ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu.
Açılışı yapılan Baklalı Köprülü Kavşağı'nın drone görüntüleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nın konuşması ADANA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu. (1)
AA / Koray Kılıç - Güncel