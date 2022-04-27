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Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Son dakika haberleri... Karadağ'daki bazı okullarda bomba ihbarı yapıldı

Son dakika haberleri... Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, ülkedeki birkaç okulda bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Karadağ Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, ülkedeki birkaç okulda bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bomba ihbarları sonrası ülkedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Sabah saatlerinde Karadağ'ın Niksic, Bar, Berane ve Plav Belediyelerindeki bazı okullara bomba koyulduğuna dair ihbar gelmesi üzerine, okullar polisin kontrolüne girdi.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Karadağ, Bomba, Güncel, Haberler

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