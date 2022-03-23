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Son dakika haberleri: Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberleri: Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi: Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

100. Yıl Mahallesi'nde Araç Çayı kenarındaki yamaçta bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla köpeğin olduğu bölgeye ulaştı.

Halata bağlanarak kurtarılan köpek, daha sonra doğaya bırakıldı.

Son dakika haberleri: Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Karabük'te yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

AA / Ahmet Özler - Güncel

İtfaiye, Karabük, Tragger, Köpek, Güncel, Haberler

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