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Son dakika haberleri... Karabük'te sürücü ve vatandaşların tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberleri... Karabük'te sürücü ve vatandaşların tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı

Son dakika habere göre Karabük'te kamyon ve otomobil sürücüleri ile bazı vatandaşların tehlikeli yolculuk yapmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te kamyon ve otomobil sürücüleri ile bazı vatandaşların tehlikeli yolculuk yapmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde bir kişi, eşya yüklü kamyonetin kasasına asılarak seyahat etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen kamyonet, daha sonra gözlerden kayboldu.

Ankara istikametinden il merkezine gelen bir kamyonet ise küçük kasasına yüklediği 3 büyükbaşla trafikte seyretti. Hayvanların güçlükle kasaya sığdığı görülürken, kamyonet uzun süre böyle ilerledi.

Yine kent merkezinde hızla ilerleyen bir çekicinin arkasına oturarak seyahat eden kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kapısı ve camları olmayan bir otomobille seyahat eden sürücünün yanı sıra kasasından dışarı ağaç dalları sarkmış halde ve aşırı saman yüklenmiş şekilde seyreden kamyonlar da trafikte tehlike oluşturdu.

Kentte trafikte tehlike oluşturan sürücüler ve vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine sürücü ve vatandaşların tespiti için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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