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Son dakika haberi: Maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi

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Son dakika haberlerine göre Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında başlatılan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında başlatılan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu Sözleşme görüşmelerini belediye önünde bekleyen işçilere müjdeyi, Belediye Başkanı Rafet Vergili verdi.

Vergili, burada yaptığı konuşmada, işçinin maşını hiç geciktirmediklerini, günü gününe verdiklerini söyledi.

Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Vergili, ikramiyeler hariç belediyede en düşük işçi maaşının 8 bin lira olduğunu, her 6 Mayıs tarihinde ise 250 lira ödeme yapacaklarını ifade etti.

Başkanın konuşmasının ardından sevinç gösterileri yapan ve tezahüratta bulunan işçiler, davul ve zurna eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Belediye İş Sendikası Rafet Vergili Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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