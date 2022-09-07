Son dakika haberi: Maaşlarına zam alan işçiler davul zurna eşliğinde eğlendi

Son dakika haberlerine göre Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında başlatılan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Karabük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında başlatılan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu Sözleşme görüşmelerini belediye önünde bekleyen işçilere müjdeyi, Belediye Başkanı Rafet Vergili verdi.

Vergili, burada yaptığı konuşmada, işçinin maşını hiç geciktirmediklerini, günü gününe verdiklerini söyledi.

Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Vergili, ikramiyeler hariç belediyede en düşük işçi maaşının 8 bin lira olduğunu, her 6 Mayıs tarihinde ise 250 lira ödeme yapacaklarını ifade etti.

Başkanın konuşmasının ardından sevinç gösterileri yapan ve tezahüratta bulunan işçiler, davul ve zurna eşliğinde eğlendi.