Son dakika haberleri: Karabük'te işçinin darbedilmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberleri: Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan Özçelik-İş Sendikası üst kurul üyesi işçinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan Özçelik-İş Sendikası üst kurul üyesi işçinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 100. Yıl Mahallesi'nde bir kafede çıkan kavgada darp sonucu kafasından yaralanan işçi A.T'nin şikayeti üzerine KARDEMİR'de çalıştığı öne sürülen R.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Dün oğlu F.T. ile kafeye giden işçi A.T, burada aynı kurumda çalıştığı iddia edilen R.D. ile tartışmaya başlamış, bu sırada ikilinin yanına H.B, A.K, İ.A. ve A.G.B. gelmişti. Kavgaya dönüşen olayda kafasından yaralanan A.T, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından karakola giderek 5 kişiden şikayetçi olmuştu. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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