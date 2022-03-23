Son dakika haberleri: Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor - Haberler

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Son dakika haberleri: Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberleri: Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Karabük'te bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bulak yolu üzerinde bulunan, otomobil yedek parçası üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Son dakika haberleri: Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

AA / Ahmet Özler - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Karabük, Yangın, Güncel, Haberler

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