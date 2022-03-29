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Son dakika haberleri | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberleri | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Çay köyünde Ç.İ'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Yangın, Güncel, Haberler

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