Son dakika haberleri | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Çay köyünde Ç.İ'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.