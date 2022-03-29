Son dakika haberleri | Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü
AA - Ahmet Özler - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Çay köyünde Ç.İ'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
AA / Ahmet Özler - Güncel