Son dakika haberleri... Karabük'te eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

KARABÜK (AA) - Karabük'te, eski eşini silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, öldürülen Vildan Akkaya'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Aydın Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yılmaz, savunmasında, tasarlayarak kasten öldürmediğini, suçlamaları kabul etmediğini, eşi ile barışma görüşmesine gittiğini, pişman olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığı eşine karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"İçim çok rahatladı"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan ve kızı Vildan Akkaya'nın fotoğrafını taşıyan gözü yaşlı anne Fatma Akkaya, "yavrusunu kaybedeli iki yıl olduğunu" hatırlattı.

Kızını çok özlediğini belirten Akkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi, içim çok rahatladı. 'Ben pişmanım' diyor. Her şeyi yaparken pişman değil de bunu yaparken mi pişman?" dedi.

"Bu karar diğer davalar içinde bir örnek teşkil etsin"

Aile avukatı Nilda Baltalı da Vildan Akkaya'nın bugün ölüm yıl dönümü olduğunu, tam 2 yıl sonra ölüm yıl dönümünde karar verildiğini söyledi.

Sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezasının verildiğini hatırlatan Nilda Baltalı, şöyle devam etti:

"Bu karar kadın cinayetlerinde emsal bir karardır. Biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak başından beri ailenin yanındaydık, vekilliğini üstlendik. Dileriz ki bu karar diğer davalar içinde bir örnek teşkil etsin. Sanığın beyanları tıpkı geçtiğimiz günlerde gündem olan Hatice Kaçmaz cinayeti gibi işte ayrılık konuşması yaparken çok öfkelendiği için öldürdüğüne dair, 'Vildan açık saçık giyinirdi, telefonuyla sürekli vakit geçirirdi' gibi çok soyut beyanlarla Vildan'ı neden katlettiğini bu şekilde gerekçelendirmiştir. Haksız tahrik indirimi almaya çalışmıştır."

Sanığın eski eşine daha önceden yaptığı tehditler ve öldürmeye teşebbüsü olduğu için cinayetin planlanarak yapıldığını belirttiklerinin altını çizen Baltalı, "Yargıtay'ın aradığı koşullarında bu olayda gerçekleştiğini savunduk, mahkemede bizden yana kanaat verdi. Doğru bir karar verildi. Emsallerinin çoğaltılmasını istiyoruz. Biz artık kadın cinayetlerinde 'Soyut iddialarla bir indirim sebebi' gösterilmemesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Vildan Akkaya, 11 Mart 2020'de, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Aydın Yılmaz'ın silahlı saldırısına uğramış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanmıştı. 6 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Akkaya'nın, Yılmaz ile 1,5 yıl evli kaldığı öğrenilmişti.