Haber : Son dakika haberleri | Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa verildi

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Kanserden ölen asker memleketi Kırşehir'de toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre Kanser tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Topçu Teğmen Mert Düzgün'ün (28) cenazesi, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Topçu Teğmen Mert Düzgün'ün (28) cenazesi, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde toprağa verildi.

Görev yeri olan Şanlıurfa Suruç ilçesinde kanser teşhisi konulan ve 3 aydır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde vefat eden Düzgün'ün cenazesi, karayolu ile memleketi Kırşehir'in Boztepe ilçesine getirildi.

Düzgün için Merkez Çarşı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, ailesi ve yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Düzgün'ü ailesi ve yakınları göz yaşı döktü. Düzgün'ün naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yasin Gevrek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Ankara Şehir Hastanesi Kırşehir Ankara Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title