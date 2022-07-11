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Son dakika haber! Kandil'e SİHA atışı: İki terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Kandil'e SİHA atışı: İki terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kandil'de mağaraya girmeye çalışan iki terörist SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Kandil'de mağaraya girmeye çalışan iki terörist SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele artan azim ve kararlılıkla devam ediyor.

Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor.

Bu çerçevede Kandil'de bir mağaraya doğru hareket eden iki terörist tespit edildi. SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

Güvelik kaynakları söz konusu teröristlerin örgütün sözde yöneticileri arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bayramın birinci günü ziyaret ettiği Dağlıca'daki 4. Hudut Tabur Komutanlığında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(Evren Doğru /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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