Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Haberler

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Son dakika haberleri! KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre NİĞDE'nin Bor ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

BOR, NİĞDE (DHA) - NİĞDE'nin Bor ilçesinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Acıgöl mevkisinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 33 PZ 063 plakalı kamyon, kavşaktan döndüğü sırada İ.B. yönetimindeki 78 AE 125 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İ.B. ve yanındaki M.İ. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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