Son dakika haberleri... Kamerun'da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi öldü Son dakika haberi... Kamerun'un doğusundaki Batouri şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı. Kamerun'un doğusundaki Batouri şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı. Ulusal basındaki haberlere göre, Batouri şehrinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 3 gündür devam eden sağanak yağışın sebep olduğu düşünülen felakette 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kamerun'da özellikle yağışlı sezonlarda, güvenlik standartlarına uymayan maden sahalarında sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor. Güncel AA / Ahmet Emin Dönmez Kamerun Güncel Haberler Son Dakika

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