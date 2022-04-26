Son dakika haberleri: Kameraman cinayeti sanıklarına, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis

BURSA'da, 'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olan Serkan Topal'ı (25), bıçaklayarak öldürüp cesedini yakmaya çalıştıkları öne sürülen tutuklu sanıklar Muhammed Derviş (25) ile kuzeni Zeynal Nevruz (18), ağırlaştırılmış müebbet ve 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç delillerini gizlediği iddia edilen tutuksuz sanık Hülya S.'ye (34) ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Olay, Kestel ilçesinde 2020 yılının Kasım ayında meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda öldürülen bir gencin cesediyle karşılaştı. Yakılmaya çalışıldığı belirlenen cesedin, "Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcılığı yapan Serkan Topal'a ait olduğu tespit edildi.

Duruşma sonrası sanıklar ile öldürülen Serkan Topal'ın yakınları arasında çıkan gerginlik polis tarafından yatıştırıldı.