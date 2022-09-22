Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler şüpheliler İ.K. ve S.D'yi gözaltına aldı. Zanlıların iş yeri ve araçlarında narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 56 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu nitelikte hap ve 51 sentetik ilaç ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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