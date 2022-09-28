Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde F.Y'nin ikametinde ve üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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