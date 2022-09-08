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KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ve H.A'nın sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler

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