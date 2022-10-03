Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma başlattı. Adana-Kahramanmaraş kara yolunda önlem alan ekipler, F.G'yi uyuşturucu sevkiyatı sırasında suçüstü yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan, narkotik dedektör köpeği "Alfi"nin de kullanıldığı aramada, 226 gram metafetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan arama ve uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Çalı Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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