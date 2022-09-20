Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında önceden tespit ettikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan araç Çokyaşar Mahallesi yakınlarında durdurulunca, koşarak uzaklaşmaya çalışan A.A.O. ve A.F. yakalandı. Araçta yapılan aramada, bin 230 captagon, 46 uyuşturucu nitelikte hap, 310 gram esrar, 64 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Çalı Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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