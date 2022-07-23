Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde araç tamiri nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tüfek ve tabancayla yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.L. (30), O.Ç. (26) ve Y.K'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Tragger Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title