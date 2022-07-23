Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AA - İzzet Mazı - Güncel
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Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde araç tamiri nedeniyle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tüfek ve tabancayla yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.L. (30), O.Ç. (26) ve Y.K'yi (22) gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.
AA / İzzet Mazı - Güncel