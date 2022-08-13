Kahramanmaraş haberi... KAHRAMANMARAŞ - Şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti Kahramanmaraş haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan 92 yaşındaki şehit babası öldü. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan 92 yaşındaki şehit babası öldü. Batman'da 2006 yılında teröristlerin polis aracına ateş açması sonucu şehit olan Hacı Alkan'ın Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Alkan, bahçesindeki yabani otları imha etmek için ateş yaktı. Yaşlı adam, bir anda büyüyen yangında alevlerin arasından çıkamadı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler, bu sırada Alkan'ın cansız bedenine ulaştı. Alkan'ın cenazesi Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Güncel Kahramanmaraş Batman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş haberi... KAHRAMANMARAŞ - Şehit babası ot yakarken hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.