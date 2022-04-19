Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, şüphe üzerine 27 R 3817 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekipler, ihtara uymayan otomobili, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan incelemede sürücü A.B'nin ehliyetinin olmadığı ve bu yüzden kaçtığı anlaşıldı.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden 8 bin 850 lira cezai uygulandı.

Otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücüyle otomobilde bulunan iki kişi, adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, Güncel, Haberler

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