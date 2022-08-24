Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yeni Şehir Mahallesi 74004 Sokak'ta yaşayan G.K ile kocası U.O.K. tartıştı. Büyüyen tartışma sırasında G.K, bıçakla eşini yaraladı. U.O.K, çevredeki vatandaşlar ve komşuların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Çalı Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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