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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Şehir Mahallesi 74004 Sokak'ta yaşayan G.K ile kocası U.O.K. tartıştı.

Büyüyen tartışma sırasında G.K, bıçakla eşini yaraladı.

U.O.K, çevredeki vatandaşlar ve komşuların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

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