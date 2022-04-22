Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta jandarma denetiminde 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, ormanlık alan içerisinde kontrol edilen M.D. (43) isimli şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Pazarcık bölgesinde yapılan yol kontrol denetiminde ise yolcu otobüsü içerisindeki S.D. (41) isimli şüphelinin bagajında bulunan eşyalarında yapılan aramada, 259 karton içinde 2 bin 590 paket sahte bandrollü kaçak sigara yakalandı.

İki ayrı olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınarak işlemleri için jandarmaya götürüldü.