Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Batuhan Kılınç idaresindeki 46 HA 589 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batuhan Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Tunahan Akgün Alparslan Türkeş Bulvarı Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.