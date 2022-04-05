Son dakika haberleri | Kahramankazan Belediyesi'nin 2021 faaliyet raporu onaylandı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı, Serhat Oğuz başkanlığında Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı.

Mecliste Kahramankazan Belediyesi'nin 2021 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Oğuz, faaliyet raporunun kabul edilmesi nedeniyle meclis üyelerine teşekkür ederek hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

2021 yılı tahmini bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 96 olduğunu, 18,6 milyon lira fazla verildiğini belirten Oğuz, "Bu başarı meclis üyelerimizin, mesai arkadaşlarımızın, Kahramankazan halkınındır." dedi