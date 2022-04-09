Son dakika haberi: Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu

Kahramankazan Belediyesinin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya satacağı beton ve beton ürünlerini üretmek için kurduğu santral faaliyete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KazanBelBeton şirketinin belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerine kurulan beton ve beton ürünlerini üreteceği santralin kurulum çalışmaları tamamlandı. Şirket, 5 mikser ile pompa aracını da satın alarak bünyesine kattı.

Santralde ilk etapta saatte yaklaşık 120 metreküp beton üretiliyor. Kahramankazan Belediyesi, ürettiği betonu kendi proje ve hizmetlerinde kullandığı gibi piyasaya da satmaya başladı.

"Gelir getirecek projelere imza atıyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, faaliyete geçen beton santralinde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oğuz, belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce de Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şimdi de kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton'u kurduk. Burada da yine hem istihdam sağlıyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz. Belediyemiz tasarruf ederken gelir de elde etmiş oldu."