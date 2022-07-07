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Son dakika haberleri: Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Son dakika haberleri: Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (2)

Son dakika haberi: SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST ?Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

SAVCILIK:  ADLİ KONTROLLE SERBEST

? Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Sanık Kadir  Şeker'in  06/02/2020 tarihinden  itibaren  yaklaşık  2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu  kaldığı, sanığa verilen  sonuç ceza miktarı,  verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin  bozma  ilamı sonrası  bozmaya  uyularak  verilmiş  olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,  Açık Ceza  İnfaz Kurumuna  Ayrılma Yönetmeliğinin  6. Maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla  tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar  verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir şeker Yargıtay Güncel Haberler Son Dakika

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