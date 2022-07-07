Son dakika haberleri: Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (2) Son dakika haberi: SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST ?Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST ? Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 06/02/2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. Maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi. Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir şeker Yargıtay Güncel Haberler Son Dakika

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