Son dakika haberleri: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun feshi davası 1 Haziran'da görülecek

İSTANBUL (AA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin feshedilmesi talepli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan davanamede, derneğin kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 29 Mart 2021 tarihli yazısında, Şişli Kurtuluş'ta faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında şikayetlerde bulunulduğu belirtildi.

Davanamede, bu şikayetlerde söz konusu derneğin, kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu, kadınları ve çocukları yok sayarak parçaladığı, bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yaptığı bildirilerek, gereğinin yapılması istendi.

Derneğin hesap ve işlemlerinin 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesine göre denetlenip rapor hazırlandığı aktarılan davanamede, dernek üyesi Döndü Ceren Şimşek'in KHK ile kapatılan Özgürlükçü Hukukçular Derneği Ankara Şubesinde üyeliği olduğu aktarıldı.

Dernek yönetici ve üyeleri hakkında polis kaydı var

Davanamede, şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazıldığı, Emniyetin cevabi yazısında, sayman üye Deniz Kural, yönetim kurulu asil üyesi Fadime Temizyürek, yönetim kurulu başkan yardımcısı Fidan Ataselim ve yönetim kurulu asil üyesi Fatma Kurt ile Döndü Ceren Şimşek'in kayıtlarının olduğu ifade edildi.

Dernekler Kanunu hükümlerine göre derneğin, "Başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ekonomik, siyasal ve sosyal yaşama aktif olarak katılması amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların yaşam haklarının ellerinden alınmasına, kadınların yaşamın her alanında kendini ifade edememesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmamasına, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği nedeniyle lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüellere ayrımcılık yapılmasına, kadın cinayetlerinin ve nefret cinayetlerinin önlenmemesine, kadına yönelik şiddetin durdurulmamasına, kadının birey olarak değerlendirilmemesine sebep olan uygulamalara karşı mücadele etmek" amacıyla kurulduğu aktarıldı.

Derneğin amacı dışında faaliyet gösterdiği, dernek amacının kanuna ve ahlaka aykırı hale geldiği kanaati oluştuğu vurgusu yapılan davanamede, Dernekler Kanunu'nun "dernekler tüzüklerinde belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar" hükmüne yer verilirken, yasağa aykırı hareket eden dernek yöneticilerine 50 günden az olmamak üzere para cezası verilebildiği, dernek yöneticilerinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası il cezalandırılabildiği ve tesisin kapatılmasına karar verilebildiği kaydedildi.

Davanamede, derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse, cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkemenin, derneğin feshine karar verebildiği ifade edilirken, mahkemenin, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri aldığı hükümlerine de yer verildi.

"Amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunuldu"

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden gelen yazıya ver verilen davanamede, "Tüzel kişi olan derneklerin organları olarak hareket eden kişilerin fiillerinden sorumlu olduğu, dernek yönetim organlarının asıl amacının dernek faaliyeti olmadığı, dernek amacının kanuna ve ahlaka aykırı hale geldiği, kanaati oluşmuştur." şeklinde tespitlerde bulunulduğu bildirildi.

Davanamede, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin amacına, kanun ve ahlaka aykırı faaliyetlerle mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirtilerek derneğin feshine karar verilmesi talep edildi.

Hazırlanan davaname, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, ilk duruşmanın 1 Haziran'da yapılmasına karar verdi.