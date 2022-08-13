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Son dakika haberleri! Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli yakalandı

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Son dakika haberleri! Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kadıköy'de birlikte yaşadığı ve iş yeri işlettiği kadını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de birlikte yaşadığı ve iş yeri işlettiği kadını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde faaliyet yürüten kafede bir şüphelinin silah kullandığı bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, söz konusu yerde yaptığı kontrolde, Mihriban A'nın (63) birlikte yaşadığı, aynı zamanda aynı iş yerini işlettikleri Hakan A. (63) tarafından silahla vurulduğunu ve şüphelinin olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Mihriban A'nın, müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan A'yı Bostancı'da gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı silah, sakladığı yerde ele geçirildi.

Sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu tespit edilen ve "silahla kasten öldürme" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayın, taraflar arasında çıkan kıskançlık tartışması yüzünden meydana geldiği öne sürüldü.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy Güncel Haberler Son Dakika

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