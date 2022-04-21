Son dakika haberleri: Kadıköy'de 10 katlı boş binanın çatısındaki yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberleri: Kadıköy'de 10 katlı boş binanın çatısındaki yangın söndürüldü

AA - Adem Koç - Güncel
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Son dakika habere göre Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önceden boşaltılan 10 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önceden boşaltılan 10 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Telli Kavak Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

AA / Adem Koç - Güncel

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