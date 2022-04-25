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Son dakika haberleri: Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e çıktı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Son dakika haberleri: Japonya'da kaybolan teknedeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e çıktı

Son dakika gündem haberine göre Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik gezi teknesindeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e yükseldi.

Japonya'nın kuzeyinde kaybolan turistik gezi teknesindeki kişilerden ölü bulunanların sayısı 11'e yükseldi.

Hokkaido'da önceki gün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I" ile yolcularını arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik, bölgenin doğusundaki Şiretoko Yarımadası kıyılarında 11 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Dik uçurumların yer aldığı Şiretoko bölgesi kıyılarında 100 metreyi aşan derinliğin çalışmaları yavaşlattığı kaydedildi.

Hava unsurları ile devriye gemilerinin sevk edildiği bölgede, tekne ve kalan yolcuları arama faaliyetleri devam ediyor.

Yarımada çevresine gönderilen Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait destroyer de faaliyetlere destek veriyor.

Olay

Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

Turu düzenleyen firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

Teknenin 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.

Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali yayımlamıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Sahil Güvenlik, Japonya, Güncel, Haberler

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