Son dakika haberleri! Japonya'da hastaneye kaldırılan adamın 170 kedisi evde aç susuz kaldı Güncel Haberler Son dakika haber... Japonya'nın Gunma eyaletinin Takasaki bölgesinde ağustosta hastaneye kaldırılan adamın 170 kedisi evde mahsur kaldı. Japonya'nın Gunma eyaletinin Takasaki bölgesinde ağustosta hastaneye kaldırılan adamın 170 kedisi evde mahsur kaldı. Gunma Wan Nyan Network isimli hayvan refahı örgütünden yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan 60'lı yaşlarındaki adamın baktığı 170 kedinin sıcak havada aç ve susuz kaldığını bildirdi. Açıklamada, "Kedilerin çoğu zayıflamıştı. Evin pencereleri kapalıydı ve eylül başında eve girildiğinde dışkıdan kaynaklanan baskın bir amonyak kokusu vardı." ifadelerine yer verildi. Evi ziyaret ettikten sonra, bazıları yaralanmış yeni doğan yavru kedileri bulan grubun, kedilerin bakımını üstlendiği belirtilen açıklamada, kedilerin bakım masrafları için, sahipleri iyileşene kadar bağış ve sponsor arandığı kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Japonya Güncel Haberler Son Dakika

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