Son dakika haberleri... Jandarmanın bitkin halde bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Konya'da, jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin milli park görevlileri tarafından koruma altına alındı. Konya'da, jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin milli park görevlileri tarafından koruma altına alındı. Alınan bilgiye göre, Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından doğada bitkin ve uçamaz halde bulunan kızıl şahin, Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi. Şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Jandarma Konya Güncel Haberler Son Dakika

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