Jandarmadan "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü" paylaşımı - Haberler

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Jandarmadan "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü" paylaşımı

AA - Güncel
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Jandarma Genel Komutanlığı, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü" dolayısıyla klip hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü" dolayısıyla klip hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Sevgi paylaştıkça çoğalır. Sokaktaki dostlarımızın da daima yanındayız." başlığıyla paylaşılan klipte, jandarma personelinin sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarından fotoğraf kareleri yer aldı.

Jandarmadan 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı

Jandarmadan 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı

Jandarmadan 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı

AA / Güncel

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