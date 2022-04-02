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Son dakika haberleri! Jandarma yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Son dakika haberleri! Jandarma yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devriye gezen jandarma ekibinin yerde bulduğu içinde 20 bin 500 lira değerinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devriye gezen jandarma ekibinin yerde bulduğu içinde 20 bin 500 lira değerinde döviz olan cüzdan sahibine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, önleyici kolluk devriyesi sırasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde bulunan bir servis istasyonunda içerisinde 20 bin 500 lira değerinde döviz olan cüzdan buldu.

Yapılan araştırmanın ardından cüzdan sahibine teslim edildi.

Cüzdanını teslim alan vatandaş, jandarma personeline teşekkür etti.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Jandarma, Kocaeli, Körfez, Döviz, Güncel, Haberler

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