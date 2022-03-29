Jandarma'ya, MKE'den 40 mm Tamburalı Bombaatar - Haberler

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Jandarma'ya, MKE'den 40 mm Tamburalı Bombaatar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yerli ve milli ürünler geliştirilip üretilmeye devam ediliyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yerli ve milli ürünler geliştirilip üretilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede tasarlanan ve kalifikasyon testleri tamamlanan, bugüne kadar binlercesi teslim edilen "40 mm Tamburalı Bombaatar" alanında en iyiler arasında yer alıyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından geliştirilen ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlanan 40 mm Tamburalı Bombaatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda uzun yıllardır teslim edilmeye devam ediyor. Bugüne kadar binlercesi teslim edilen 40 mm Tamburalı Bombaatarların 500 adetlik yeni bir partisi ise Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme çerçevesinde toplamda bin adetlik 40 mm Tamburalı Bombaatarın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

40 MM TAMBURALI BOMBAATAR ÖZELLİKLERİ

Nişangah dahil boş ağırlığı 6 kilogram 750 gram olan 40 mm bombaatar, yarı otomatik çalışma mekanizmasına sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talepleri doğrultusunda uzun yıllardır üretilen 40 mm Tamburalı Bombaatar, yapılan geri dönüşler ile geliştirilmeye devam ediyor. Etkili menzil alanı 375 metre olan bombaatar, 10 saniyede 6 adet bomba atabiliyor. Öte yandan namlu çıkış hızı saniyede 76 metre olan bombaatar sayesinde, sahada etkin ve hızlı reaksiyon gösterilebiliyor.

(Utku Şimşek/ İHA)

Jandarma'ya, MKE'den 40 mm Tamburalı Bombaatar

Jandarma'ya, MKE'den 40 mm Tamburalı Bombaatar

Jandarma'ya, MKE'den 40 mm Tamburalı Bombaatar

Jandarma'ya, MKE'den 40 mm Tamburalı Bombaatar

Jandarma'ya, MKE'den 40 mm Tamburalı Bombaatar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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