Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri helikopterle bayram trafiğini denetledi Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Kemah ile halkın yoğun ilgi gösterdiği Ekşisu Mesire Alanı'na giden kara yolunda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde helikopterle denetim yaptı. Denetime katılan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Refik Yılmaz ve beraberindeki ekip, havadan tespit ettikleri hatalı sürücüleri telsiz aracılığıyla uygulama noktalarına bildirdi. Kara yollarındaki araç yoğunluğunu havadan denetleyen ekipler, hatalı ve kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için bayram tatili süresince ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi. AA / Güncel Kurban Bayramı Erzincan Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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