Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu - Haberler

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Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde down sendromlu öğrenciler ile salgın kurallarına uyarak gerçekleştirilen buluşmada, jandarma asayiş köpeği "Atak" çocuklara gösteri yaptı.

Öğrencilere, etkinlikte jandarma trafik araçlarının tanıtımı yapılarak, jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler verildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, 21 Mart, Yerel, Güncel, Haberler

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