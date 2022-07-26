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Son dakika haberleri... İzmir ve Zonguldak'ta FETÖ operasyonları: 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... İzmir ve Zonguldak'ta FETÖ operasyonları: 12 gözaltı

Son dakika habere göre İZMİR ve Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

İZMİR ve Zonguldak'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, İzmir ve Zonguldak'ta tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için operasyonlar gerçekleştirildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 1 ihraç edilmiş yüzbaşı, 4'ü ihraç edilmiş 5 astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi, toplam 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da ifade teşhislerinde adı geçen Bank Asya'da hesabı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 uzman çavuş, 1 kurye, 1 muhasebeci, 2 ev hanımı, toplam 5 şüpheliye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Her iki soruşturmada firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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