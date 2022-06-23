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Son dakika haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haberleri: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi ve zabıt katibinin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'in yanı sıra Muğla, Ordu, Kayseri ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

AA / Şafak Yel - Güncel

Cumhuriyet ByLock İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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