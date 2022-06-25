Son dakika haberleri! İzmir Kemalpaşa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Haberler

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Son dakika haberleri! İzmir Kemalpaşa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ANKA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde çıkan orman yangını 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde çıkan orman yangını 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa'ya bağlı Ovacık Köyü'nde ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sarp arazideki alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan karadan müdahale başlattı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası yaklaşık 1 saatte alevler kontrol altına alındı.

ANKA / Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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