Son dakika haberleri... İzmir'in iki ilçesinde orman ve otluk yangını (3) Son dakika habere göre ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALE 6 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI, SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangına 6 dakika içerisinde yapılan ilk müdahale ile alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına... ORMAN YANGININA İLK MÜDAHALE 6 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI, SÖNDÜRÜLDÜ İzmir'in Bergama ilçesinde, Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangına 6 dakika içerisinde yapılan ilk müdahale ile alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına alındı ve 1 saat sonucunda tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel Bergama İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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